தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஊரடங்கு இல்லை என்று உறுதியாக கூற முடியாதுமுதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே கூறினார் + "||" + Maha CM says lockdown can not be ruled out

மராட்டியத்தில் ஊரடங்கு இல்லை என்று உறுதியாக கூற முடியாதுமுதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே கூறினார்