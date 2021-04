தேசிய செய்திகள்

மும்பை வான்கடே கிரிக்கெட் மைதான ஊழியர்கள் 8 பேருக்கு கொரோனா + "||" + BCCI May be Forced to Move IPL 2021 Out of Mumbai After 8 Groundsmen at Wankhede Stadium Test positive For Covid-19

மும்பை வான்கடே கிரிக்கெட் மைதான ஊழியர்கள் 8 பேருக்கு கொரோனா