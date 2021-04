தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் டெல்லி துணை முதல்மந்திரி மனிஷ் சிசோடியா + "||" + Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and his wife take their first dose of the Coronavirus Vaccine

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் டெல்லி துணை முதல்மந்திரி மனிஷ் சிசோடியா