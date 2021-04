தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எதிரான கருத்து: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர ஒப்புதல் அளிக்க முடியாது; அட்டர்னி ஜெனரல் மறுப்பு + "||" + Opinion against the Supreme Court: MK Stalin cannot be allowed to prosecute: Attorney general of india

