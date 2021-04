தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 39 ஆயிரம் கொரோனா நோயாளிகள் சிகிச்சையில் உள்ளனர் + "||" + 39 thousand covid19 patients is under treatment in karnataka

கர்நாடகத்தில் 39 ஆயிரம் கொரோனா நோயாளிகள் சிகிச்சையில் உள்ளனர்