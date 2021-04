தேசிய செய்திகள்

எதிர்காலத்தில் டெல்லியிலும் வெல்வேன்; மேற்கு வங்காளத்தில் ஒற்றைக்கால் கொண்டே வெற்றி பெறுவேன்; மம்தா பானர்ஜி நம்பிக்கை + "||" + Will win Bengal on one leg, will emerge victorious in Delhi in future: Mamata Banerjee

