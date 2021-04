தேசிய செய்திகள்

ராமர் பாலத்தை தேசிய பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்க கோரும் வழக்கு விரைந்து விசாரிப்பது பற்றி அடுத்த தலைமை நீதிபதி முடிவு செய்வார் - விசாரணை 26-ந் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிப்பு + "||" + The next Chief Justice will decide on the speedy trial of the case seeking to declare the Ram Bridge a National Heritage Site - Announcement that the hearing will be held on the 26th.

