தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து தட்டுப்பாடு எதிரொலிமராட்டியத்தில் தடுப்பூசி மையங்கள் மூடப்படுகின்றன - மத்திய அரசு மீது மந்திரி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + Echoes of corona vaccine deficiency Vaccination centers are being closed in the Marathas - the minister is accused of inciting the central government

கொரோனா தடுப்பு மருந்து தட்டுப்பாடு எதிரொலிமராட்டியத்தில் தடுப்பூசி மையங்கள் மூடப்படுகின்றன - மத்திய அரசு மீது மந்திரி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு