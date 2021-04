தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் நாளை முதல் தினசரி 10 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு அனுமதி + "||" + 10 thousand devotees to be allowed daily at Sabarimalai Ayyappan Temple from tomorrow

