தேசிய செய்திகள்

செஷல்ஸ் தீவுக்கு 50 ஆயிரம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்கி இருப்பதாக மோடி தகவல் + "||" + PM Modi said India given 50,000 doses of corona vaccine to the Seychelles

செஷல்ஸ் தீவுக்கு 50 ஆயிரம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகளை வழங்கி இருப்பதாக மோடி தகவல்