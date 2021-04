தேசிய செய்திகள்

பாஜக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடலாம் என்று அச்சம்: அசாம் தேர்தலில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களை ராஜஸ்தானுக்கு அனுப்பிவைத்த காங்கிரஸ் + "||" + Election over in Assam, Congress and AIUDF shift candidates to Rajasthan

பாஜக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடலாம் என்று அச்சம்: அசாம் தேர்தலில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களை ராஜஸ்தானுக்கு அனுப்பிவைத்த காங்கிரஸ்