தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை நெருங்கியது + "||" + Karnataka Reports Nearly 8,000 Covid Cases In Biggest Spike This Year

கர்நாடகத்தில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை நெருங்கியது