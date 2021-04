தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 32 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + A total of 9,78,71,045 vaccine doses administered in the country till now including 32,16,949 vaccine doses given today: Government of India

இந்தியாவில் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை 32 லட்சத்தை தாண்டியது