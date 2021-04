தேசிய செய்திகள்

தேவைப்படும் அனைவருக்கும் போட வேண்டும்: ‘தடுப்பூசி ஏற்றுமதியை உடனடியாக நிறுத்துங்கள்’ - பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம் + "||" + Put it to all who need it: ‘Stop vaccine exports immediately’ - Rahul Gandhi’s letter to Prime Minister Modi

தேவைப்படும் அனைவருக்கும் போட வேண்டும்: ‘தடுப்பூசி ஏற்றுமதியை உடனடியாக நிறுத்துங்கள்’ - பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம்