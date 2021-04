உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் காசி, மதுரா கோவில் விவகாரங்கள் பலமாக எதிரொலிக்கும்- அரசியல் நிபுணர்கள் கணிப்பு

தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் காசி, மதுரா கோவில் விவகாரங்கள் பலமாக எதிரொலிக்கும்- அரசியல் நிபுணர்கள் கணிப்பு + "||" + Kasi, Mathura temple issues to be echoed in Uttar Pradesh assembly polls: Political experts predict

உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் காசி, மதுரா கோவில் விவகாரங்கள் பலமாக எதிரொலிக்கும்- அரசியல் நிபுணர்கள் கணிப்பு