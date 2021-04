தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலை பரவுகிறது- போராட்டத்தை விவசாயிகள் ஒத்திவைக்க வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் + "||" + in view of COVID19. Now 2nd wave has begun, farmers & their unions should follow COVID protocol-Union Agriculture Minister NS Tomar

