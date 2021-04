கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் சோனியா அவசர ஆலோசனை - பரிசோதனை நடத்தவும், தடுப்பூசி போடவும் கவனம் செலுத்த அறிவுரை

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் சோனியா அவசர ஆலோசனை - பரிசோதனை நடத்தவும், தடுப்பூசி போடவும் கவனம் செலுத்த அறிவுரை + "||" + Sonia urgently consults with Congress-ruling first ministers to control corona spreads - advise to focus on testing and vaccination

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் சோனியா அவசர ஆலோசனை - பரிசோதனை நடத்தவும், தடுப்பூசி போடவும் கவனம் செலுத்த அறிவுரை