தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த பெங்களூரு உள்பட 8 நகரங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது - சாலைகள் மக்கள் நடமாட்டம் இன்றி வெறிச்சோடியது + "||" + Night curfew imposed in 8 cities, including Bangalore, to control the spread of corona - Roads deserted with no movement of people

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த பெங்களூரு உள்பட 8 நகரங்களில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது - சாலைகள் மக்கள் நடமாட்டம் இன்றி வெறிச்சோடியது