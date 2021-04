தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் 60 ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை + "||" + The number of corona infections in the Maharashtra has crossed 60,000 in a single day

மராட்டிய மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் 60 ஆயிரத்தை தாண்டிய கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை