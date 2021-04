தேசிய செய்திகள்

மேலும் 1.52 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா 11 லட்சத்தை தாண்டியது சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை + "||" + And for 1.52 lakh people, the number of corona patients has crossed 11 lakh

