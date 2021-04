தேசிய செய்திகள்

கொச்சி அருகே ஹெலிகாப்டர் அவசரமாக தரை இறங்கியது தொழிலதிபர் உள்பட 7 பேர் உயிர் தப்பினர் + "||" + The helicopter made an emergency landing near Kochi

கொச்சி அருகே ஹெலிகாப்டர் அவசரமாக தரை இறங்கியது தொழிலதிபர் உள்பட 7 பேர் உயிர் தப்பினர்