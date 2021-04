தேசிய செய்திகள்

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவின் ஊழல் குறித்து விசாரணை- பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + An inquiry should be held into the corruption of First-Minister Eduyurappa

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவின் ஊழல் குறித்து விசாரணை- பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. பேட்டி