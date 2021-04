தேசிய செய்திகள்

தொற்று அதிகரிப்பு எதிரொலி: கொரோனா சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தும் ஊசிமருந்து ஏற்றுமதிக்கு தடை - மத்திய அரசு நடவடிக்கை + "||" + Echoes of Rise in Infection: Ban on Exports of Corona Therapeutics - Federal Government action

தொற்று அதிகரிப்பு எதிரொலி: கொரோனா சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தும் ஊசிமருந்து ஏற்றுமதிக்கு தடை - மத்திய அரசு நடவடிக்கை