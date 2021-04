தேசிய செய்திகள்

2 மணி நேரத்துக்கு குறைவான விமான பயணத்தின்போது உணவு வழங்க தடை - மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + No in-flight meals on domestic flights under 2-hour duration, government orders airlines

