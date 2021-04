தேசிய செய்திகள்

மேற்குவங்காளம் குஜராத்தாக மாற அனுமதிக்கமாட்டோம் - மம்தா பானர்ஜி பேச்சு + "||" + We will not allow Bengal to become Gujarat West Bengal CM Mamata Banerjee

மேற்குவங்காளம் குஜராத்தாக மாற அனுமதிக்கமாட்டோம் - மம்தா பானர்ஜி பேச்சு