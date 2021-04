தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இன்று இரவு முதல் 15 நாட்களுக்கு பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே வர தடை; மராட்டிய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Forbidden to come out unnecessarily for 15 days from tonight in the Maharashtra; Maharashtra Government Action

மராட்டியத்தில் இன்று இரவு முதல் 15 நாட்களுக்கு பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே வர தடை; மராட்டிய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை