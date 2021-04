தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் அவசர பயன்பாட்டுக்காக வெளிநாட்டு கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + Central approval for foreign corona vaccines for emergency use in India

