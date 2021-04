தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலம் நாலச்சோப்ராவில் 2 தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் 10 கொரோனா நோயாளிகள் பலி + "||" + 10 corona patients die due to lack of oxygen in 2 private hospitals in Maharashtra state

