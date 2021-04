தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கொரோனா; இன்று 9,925 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Corona on the rise in Mumbai; Today 9,925 people are confirmed infected

மும்பையில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கொரோனா; இன்று 9,925 பேருக்கு தொற்று உறுதி