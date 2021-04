தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிய உச்சமாக ஒரேநாளில் 11,265 பேருக்கு கொரோனா + "||" + new corona cases reached over 11 thousand in karnataka

கர்நாடகத்தில் புதிய உச்சமாக ஒரேநாளில் 11,265 பேருக்கு கொரோனா