தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா + "||" + 2 more mla-s are affected by corona

கர்நாடகத்தில் 2 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா