தேசிய செய்திகள்

‘மேற்கு வங்காளத்தையும், அதன் கலாசாரத்தையும் பா.ஜனதா அழிக்க முயற்சிக்கிறது’ - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + ‘BJP is trying to destroy West Bengal and its culture’ - Rahul Gandhi accusation

‘மேற்கு வங்காளத்தையும், அதன் கலாசாரத்தையும் பா.ஜனதா அழிக்க முயற்சிக்கிறது’ - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு