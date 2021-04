தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் இடைத்தேர்தலில் பிரசாரம் செய்த 2 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 2 MLAs who campaigned in the by-elections in Karnataka

கர்நாடகத்தில் இடைத்தேர்தலில் பிரசாரம் செய்த 2 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா