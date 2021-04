தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் ஒருநாள் பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை தாண்டியது கர்நாடகத்தில் புதிய உச்சமாக ஒரேநாளில் 11,265 பேருக்கு கொரோனா - சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + Bangalore's one-day impact exceeds 8,000, a new high in Karnataka, with 11,265 corona in a single day - Health

பெங்களூருவில் ஒருநாள் பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தை தாண்டியது கர்நாடகத்தில் புதிய உச்சமாக ஒரேநாளில் 11,265 பேருக்கு கொரோனா - சுகாதாரத்துறை தகவல்