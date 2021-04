தேசிய செய்திகள்

விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனை தவறாக கைது செய்த கேரள போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது பற்றி 3 மாதங்களில் விசாரணை அறிக்கை - சி.பி.ஐ.க்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Scientist Nambi Narayanan was wrongly arrested Inquiry report on taking action against Kerala police in 3 months - Supreme Court order to CBI

