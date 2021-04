தேசிய செய்திகள்

கடந்த 5 நாட்களில் கும்பமேளாவில் 1,700 பக்தர்களுக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Corona infection has affected 1,700 devotees in Kumbh Mela in the last 5 days

