தேசிய செய்திகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசியை தயாரித்துக்கொள்ள மராட்டிய அரசுக்கு மத்திய அரசு சிறப்பு அனுமதி + "||" + Special permission from the Central Government to the Maharashtra Government to manufacture the Covexin vaccine

கோவேக்சின் தடுப்பூசியை தயாரித்துக்கொள்ள மராட்டிய அரசுக்கு மத்திய அரசு சிறப்பு அனுமதி