இந்தியாவில் ‘ஜெட்’ வேகத்தில் கொரோனா பரவுகிறது - 24 மணி நேரத்தில் 2.17 லட்சம் பேருக்கு தொற்று

தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ‘ஜெட்’ வேகத்தில் கொரோனா பரவுகிறது - 24 மணி நேரத்தில் 2.17 லட்சம் பேருக்கு தொற்று + "||" + Corona is spreading at ‘jet’ speed in India - infecting 2.17 lakh people in 24 hours

இந்தியாவில் ‘ஜெட்’ வேகத்தில் கொரோனா பரவுகிறது - 24 மணி நேரத்தில் 2.17 லட்சம் பேருக்கு தொற்று