தேசிய செய்திகள்

லண்டன் கோர்ட்டு உத்தரவிட்ட நிலையில் நிரவ் மோடியை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப இங்கிலாந்து சம்மதம் + "||" + As ordered by a London court UK agrees to send Nirav Modi to India

லண்டன் கோர்ட்டு உத்தரவிட்ட நிலையில் நிரவ் மோடியை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப இங்கிலாந்து சம்மதம்