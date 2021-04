தேசிய செய்திகள்

அரியானாவில் வார இறுதி ஊரடங்கு இல்லை - முதல்வர் மனோகர் லால் கட்டர் திட்டவட்டம் + "||" + No weekend lockdown in Haryana yet, but Khattar announces fresh curbs

அரியானாவில் வார இறுதி ஊரடங்கு இல்லை - முதல்வர் மனோகர் லால் கட்டர் திட்டவட்டம்