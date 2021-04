தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் வயதை 25 ஆக குறைக்க வேண்டும் - சோனியா காந்தி + "||" + Corona vaccination age should be reduced to 25 - Sonia Gandhi

