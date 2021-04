தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் 5-ம் கட்ட தேர்தலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு - ஆங்காங்கே நடந்த வன்முறையால் பரபரப்பு + "||" + Violent turnout in the 5th phase of elections in West Bengal - stirred by sporadic violence

மேற்கு வங்காளத்தில் 5-ம் கட்ட தேர்தலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு - ஆங்காங்கே நடந்த வன்முறையால் பரபரப்பு