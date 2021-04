தேசிய செய்திகள்

ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ரூ.6 ஆயிரம் வழங்குங்கள் 25 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போட வேண்டும் - சோனியா காந்தி வலியுறுத்தல் + "||" + Give Rs 6,000 to every citizen. Corona vaccine should be given to those above 25 years of age - Sonia Gandhi

ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ரூ.6 ஆயிரம் வழங்குங்கள் 25 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி போட வேண்டும் - சோனியா காந்தி வலியுறுத்தல்