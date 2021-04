தேசிய செய்திகள்

மே 2-ந்தேதி முன்னாள் முதல்-மந்திரி ஆகிவிடுவார், மம்தா பானர்ஜி - பிரதமர் மோடி சொல்கிறார் + "||" + Will become former First Minister on May 2, Mamata Banerjee - Prime Minister Modi says

மே 2-ந்தேதி முன்னாள் முதல்-மந்திரி ஆகிவிடுவார், மம்தா பானர்ஜி - பிரதமர் மோடி சொல்கிறார்