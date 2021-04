தேசிய செய்திகள்

இடைத்தேர்தல் முடிந்துவிட்டதால் முதல்-மந்திாி எடியூரப்பாவை மாற்றும் பணிகள் தொடங்கும்; கர்நாடக பா.ஜனதா கட்சி எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + As the by-elections are over, work will begin to replace the CM Yeduurappa; Karnataka BJP MLA Basanagouda Patil Yatna

இடைத்தேர்தல் முடிந்துவிட்டதால் முதல்-மந்திாி எடியூரப்பாவை மாற்றும் பணிகள் தொடங்கும்; கர்நாடக பா.ஜனதா கட்சி எம்.எல்.ஏ. பேட்டி