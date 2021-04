தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க தீவிரமான நடவடிக்கை எடுக்காமல் பொதுமக்களின் வாழ்க்கையோடு விளையாடும் மத்திய-மாநில அரசுகள்; கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் குற்றச்சாட்டு + "||" + Central-state governments playing with the lives of the public without taking drastic action to prevent the spread of corona; Karnataka Congress leader DK Sivakumar accused

கொரோனா பரவலை தடுக்க தீவிரமான நடவடிக்கை எடுக்காமல் பொதுமக்களின் வாழ்க்கையோடு விளையாடும் மத்திய-மாநில அரசுகள்; கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் குற்றச்சாட்டு