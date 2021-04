தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம்; போலீஸ் கமிஷனர் கமல்பந்த் + "||" + People should not panic as the curfew will be enforced as the corona spread is increasing in Bangalore; Commissioner of Police Kamal Pant

பெங்களூருவில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம்; போலீஸ் கமிஷனர் கமல்பந்த்