தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் 12,248 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Madhya Pradesh 12,248 fresh COVID cases, 7495 recoveries, 66 deaths in the last 24 hours

மத்திய பிரதேசத்தில் 12,248 பேருக்கு கொரோனா