தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2வது அலையை எதிர்கொள்ள அரசு போதுமான நடவடிக்ககளை எடுக்கவில்லை - டி.கே.சிவக்குமார் குற்றச்சாட்டு + "||" + The government has not taken adequate measures to deal with the 2nd wave of Corona - DK Shivakumar

கொரோனா 2வது அலையை எதிர்கொள்ள அரசு போதுமான நடவடிக்ககளை எடுக்கவில்லை - டி.கே.சிவக்குமார் குற்றச்சாட்டு