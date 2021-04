தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வழிபாட்டுதலங்களுக்கு ரெயில் சேவை ரத்து - மத்திய ரெயில்வே நடவடிக்கை + "||" + Cancellation of train service to popular places of worship in the Maharashtra - Central Railway decision

மராட்டிய மாநிலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வழிபாட்டுதலங்களுக்கு ரெயில் சேவை ரத்து - மத்திய ரெயில்வே நடவடிக்கை